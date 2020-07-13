شالية للايجار فى مارينا تحفة

(للإيجار)
|فيلا المارديني 4 غرف نوم مكيفين 3 حمام منهم واحد ماستر تطل على البحر من الامام والبحيرة خلف الفيلا منظر جميل جدا الصراحة الكماليات شرفة أجهزة المطبخ تدفئة وتكييف مركزي حديقة خاصة يرى البحر عداد كهرباء عداد مياه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد رافت
|التليفون:
|01203779882
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ش صلاح الدين بجوار جميلة بوحريد السيوف- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064191
اتصل
500 جنيه
1,000 جنيه
850 جنيه