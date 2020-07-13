شالية للايجار فى مارينا تحفة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شالية للايجار فى مارينا تحفة - في الإسكندرية مصر

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فيلا المارديني 4 غرف نوم مكيفين 3 حمام منهم واحد ماستر تطل على البحر من الامام والبحيرة خلف الفيلا منظر جميل جدا الصراحة الكماليات شرفة أجهزة المطبخ تدفئة وتكييف مركزي حديقة خاصة يرى البحر عداد كهرباء عداد مياه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد رافت
التليفون: 01203779882

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العنوان: ش صلاح الدين بجوار جميلة بوحريد السيوف- المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2020
رقم الإعلان: 2064191
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