شالية للايجار بساوث بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شالية للايجار بساوث بيتش - في السويس مصر

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للايجار شالية ببورتو ساوث بيتش، دور ارضي بحديقة، فيو بحر واللسان، غرفتين وريسيبشن واتنين حمام سوبر لوكس شامل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sohaila
التليفون: 01025035027

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العنوان: طريق الزعفرانة العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073676
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22/11/2020
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22/11/2020
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21/11/2020
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18/11/2020
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15/11/2020
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11/11/2020
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11/11/2020
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11/11/2020
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11/11/2020
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