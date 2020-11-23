شالية للايجار بالعين السخنة

(للإيجار)
|للايجار شالية بالعين السخنة، غرفتين وريسيبشن، دور ارضي بحديقة، فيو بحر وبيسين، مفروش سوبر لوكس فرش فندقي شامل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sohaila
|التليفون:
|01025035027
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|العنوان:
|طريق الزعفرانة العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073674
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