شاشات كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع - في الرياض السعودية

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تقدم شركة رحاب التنمية عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص بالمطاعم المميزات البرنامج يعمل باللغتين العربى والإنجليزى البرنامج يحتوى على بيانات العملاء والأصناف وفواتير المبيعات البرنامج يحتوى على كمية كبيرة من التقارير المجمعة والمفصلة كما تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج للاستعلام وطلب المنتج واتساب / 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045412
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صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وحصرى مش هاتلاقيه عند حد تانى غير رحاب التنمية على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجه واحد s.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/12/2019
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم Interactive digital display screens and contro.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية - في الرياض السعودية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية توريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفنا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: حواجز ومصدات امنية - في الرياض السعودية

حواجز ومصدات امنية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام الـأعمدة الأمنية هذا النظام مؤهل بأسلوب مختلف في الحظر والاعتراض نظراً للمتطلبات الأمنية وطبيعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

17/12/2019
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صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية - في الرياض السعودية

اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

16/12/2019
صورة الاعلان: كاشف الشنط x-ray - في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف الشنط x-ray كاشف الشنط - كاشف حقائب - جهاز اكس راى للكشف فى الشنط -X-ray Baggage كاشف الشنط - ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

16/12/2019
صورة الاعلان: شاشات الكاشير وبرامج المطاعم - في الرياض السعودية

شاشات الكاشير وبرامج المطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم شركة رحاب التنمية عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2019
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابت كشف المعادن -ترجع اهمية البوابات عم وما في ذيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2019
صورة الاعلان: بوابات الكترونيه للسيارات - في الرياض السعودية

بوابات الكترونيه للسيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

- بوابة جراج اتوماتيكية. - تعمل برفع الذراع. - شاملة ذراع 3 متر. - تشمل خلايا ضوئية للغلق و الفتح ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2019
صورة الاعلان: مصدات أمنية وحواجز شوكية - في الرياض السعودية

مصدات أمنية وحواجز شوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية مصدات أمنية وحواجز شوكية توريد وتركيب مصدة أرضية صناعة وطنية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

16/12/2019
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة مناداة للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

16/12/2019
صورة الاعلان: بوابات ضد سرقة العطور والملابس - في الرياض السعودية

بوابات ضد سرقة العطور والملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات امنية ضد سرقة الملابس والعطورات _لدينا بوابات الكترونية ذات تقنية عالية ومتطورة لكشف سرقة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

16/12/2019
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