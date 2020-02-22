شاشات عرض تفاعليه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعليه - في الرياض السعودية

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الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى100بوصه يمكن الاتصال المباشر بشبكة الانترنت بها مداخل USB تاتش او بدون تاتش تعمل بنظام اندرويد او ويندوز (متوفر ايضا شاشات BUS لعرض الاعلان تبدا من 18.5/21.5 )بضمان وخدمة التركيب والصيانه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فرعنا في البحرين) للتواصل هاتفيا او واتساب على/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053689
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ميزان باركود الاكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الاكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/2/2020
صورة الاعلان: مصدات امنيه هيدروليكيه - في الرياض السعودية

مصدات امنيه هيدروليكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المصدات الأمنية الهيدروليكية للمواقع اللتي يتطلب عليها حراسات أمنية متشددة بالإضافة الى السيطرة على .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/2/2020
صورة الاعلان: تاغات مغناطيسيه - في الرياض السعودية

تاغات مغناطيسيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات حجة بوابات انذار سرقه الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاغات ولدينا ايضا بوابات .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/2/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب س.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: جهاز التفتيش اليدوي - في الرياض السعودية

جهاز التفتيش اليدوي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوي يستخدم للكشف الامني عن وجود الاشياء المعدنيه عن طريق التفتيش من خلال تمرير الجها.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار الكترونية - في الرياض السعودية

اجهزة انذار الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احمي بيتك ومنشأتك ومصنعك عند شراء أجهزة الإنذار ضد السرقة لاسلكي فأنت تحمى كل شي يرسل رسائل على الجو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2020
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صورة الاعلان: اجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء - في الرياض السعودية

اجهزة تنظيم صفوف انتظار العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية الكترونية - في الرياض السعودية

مصدات امنية الكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص علي المصدات الهيدروليكية والحواجز الشوكية التي تمتاز بسهولة تركيبها ويمكن تعديل وتصليح المصد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/2/2020
صورة الاعلان: اجهزه الكاشير - في الرياض السعودية

اجهزه الكاشير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متاح لدينا اجهزه الكاشير لتسهيل عمليه البيع لذلك وجدت انظمة نقاط البيع والشراء ولتبقى ادارة المتجر ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/2/2020
صورة الاعلان: شاشات دعائية - في الرياض السعودية

شاشات دعائية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/2/2020
صورة الاعلان: البوابات الامنيه للكشف عن المعادن - في الرياض السعودية

البوابات الامنيه للكشف عن المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقوم أجهزة الكشف عن المعادن أثناء السير بإنشاء حقول مغناطيسية كبيرة تغطي جميع المساحة داخل البوابة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/2/2020
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة بانواعها المتعدده - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير المحمولة بانواعها المتعدده

(للبيع)

- في الرياض السعودية

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/2/2020
صورة الاعلان: قارئ باركود - في الرياض السعودية

قارئ باركود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

افضل الاجهزة لتجهيزات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والصيدليات جهاز قارئ الباركود من أهم الا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

13/2/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه دعائيه - في الرياض السعودية

شاشات تفاعليه دعائيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات دعائية _شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: بوابات أمنية لتاغات الملابس والعطور والأحذية - في الرياض السعودية

بوابات أمنية لتاغات الملابس والعطور والأحذية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملابس أو العطور والأجذية، وإذا ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/2/2020
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