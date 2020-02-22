شاشات عرض تفاعليه

الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى100بوصه يمكن الاتصال المباشر بشبكة الانترنت بها مداخل USB تاتش او بدون تاتش تعمل بنظام اندرويد او ويندوز (متوفر ايضا شاشات BUS لعرض الاعلان تبدا من 18.5/21.5 )بضمان وخدمة التركيب والصيانه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فرعنا في البحرين) للتواصل هاتفيا او واتساب على/0501113082