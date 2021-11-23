شاشات عرض تفاعلية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية - في الرياض السعودية

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تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة بعرض المادة المختارة عن طريق usb 2- كما يمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) 3- يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الأغراض 4- تعمل الشاشات بنظام الأندرويد أو الويندوز 5- كما يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد والعديد من المميزات الأخرى للتواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112367
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10/11/2021
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3/11/2021
صورة الاعلان: حواجز كعدنية قابلة للتوسيع - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 ريال

3/11/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الحرارية - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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27/10/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الألكتروني - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الألكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/10/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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25/10/2021
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