شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية - في القصيم السعودية

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راحة عملائك تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077740
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

يوجد لدينا تاجات حجة بوابات انذار سرقة الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاجات ولدينا ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة انذار

أجهزة انذار

(للبيع)

بادر بحماية منزلك او مكتبك من السرقة دون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات موديلات مختلفة من أفضل ا.

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

(للبيع)

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/12/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

نقدم لكم لبوابات الالكترونية المتميزة والتى تحتوى على العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
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صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاعب بع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

أفضل الاسعار على كاميرات المراقبة ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبة وايرليس وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فرصة نادرة

شقة للبيع فرصة نادرة

(للبيع)

شقة بحي الصفا الدور الاول مسحاتها 195 م مكونة من: عدد 5 غرف عدد 1صالة عدد 1 مطبخ عدد 4 حمامات .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

(للبيع)

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

والوجهين لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود والفواتير الفورية

طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)

تقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة ومتميزة ومناس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
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