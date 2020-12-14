شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)
|لسهولة التعامل نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293 ـ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076257
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