شاشات عرض تفاعلية

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تفاصيل الإعلان
لسهولة التعامل نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293 ـ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076257
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أكسس كنترول للتحكم في الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

أكسس كنترول للتحكم في الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة ديجيتال - في الرياض السعودية

ترمومتر قياس حرارة ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة التعامل مع العملاء اتينا اليكم بعرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف معادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف معادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية - في الرياض السعودية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسيه وعروض خاصه على الكميات واصحاب المشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/12/2020
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صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة - في الرياض السعودية

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير ونقاط بيع - في الرياض السعودية

اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لديك محل او تحتاج الى التجديد نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: بيجر المطاعم - لمناداة النادل - في الرياض السعودية

بيجر المطاعم - لمناداة النادل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/11/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات - في الرياض السعودية

مصدات امنية للسيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة - في الرياض السعودية

تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحراره الجسم بدقه عاليه وبسرعه وسهوله مزوده بشاشة رقميه لعرض در.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار - في الرياض السعودية

اجهزة صفوف انتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة التعامل اتينا اليكم بعرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة ديجيتال - في الرياض السعودية

ترمومتر قياس حرارة ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2020
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