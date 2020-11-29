شاشات عرض تفاعلية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية - في السعودية

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لسهولة التعامل نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074439
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيرموميتر لفياس درجة الحرارة بالاشعة تحت الحمراء - في السعودية

تيرموميتر لفياس درجة الحرارة بالاشعة تحت الحمراء

(للبيع)

- في السعودية

جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحراره الجسم بدقه عاليه وبسرعه وسهوله مزوده بشاشة رقميه لعرض در.

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات - في السعودية

مصدات امنية للسيارات

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية .
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الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة - في السعودية

تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة

(للبيع)

- في السعودية

جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحراره الجسم بدقه عاليه وبسرعه وسهوله مزوده بشاشة رقميه لعرض در.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار - في السعودية

اجهزة صفوف انتظار

(للبيع)

- في السعودية

لسهولة التعامل اتينا اليكم بعرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة ديجيتال - في السعودية

ترمومتر قياس حرارة ديجيتال

(للبيع)

- في السعودية

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: مرايا وكاميرات الكشف أسفل السيارة - في السعودية

مرايا وكاميرات الكشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

مرايا و كاميرا تفتيش السيارة هي أداة لا تقدر بثمن للمنظمات الأمن وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من ال.

1 ريال

28/11/2020
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صورة الاعلان: قارئ الباركود ليزر - في السعودية

قارئ الباركود ليزر

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم الاسهل والاسرع وعرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخ.

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28/11/2020
صورة الاعلان: بوابات وأذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص - في السعودية

بوابات وأذرع الكترونية للتحكم فى السيارات _ عرض خاص

(للبيع)

- في السعودية

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.

1 ريال

26/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود والفواتير الفورية - في السعودية

طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج، +ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية الذكية - في السعودية

شاشات العروض التفاعلية الذكية

(للبيع)

- في السعودية

شاشات التفاعل الالكترونى تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الخديثة اذا انها تقوم بعرض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/11/2020
صورة الاعلان: طابعة محمولة للمناديب - في السعودية

طابعة محمولة للمناديب

(للبيع)

- في السعودية

لراحتك عند الطباعة اثناء التجوال احصل على مستندات وايصالات من اى مكان باستخدام طابعاتنا المحمولة فرو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: جهاز تنظيم العملاء - في السعودية

جهاز تنظيم العملاء

(للبيع)

- في السعودية

هل سأمت من الإنتظار فى الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتى تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هد.

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22/11/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد - في السعودية

بوابات افراد

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع سرقة البضائع والملابس - في السعودية

بوابات انذار وتاغات لمنع سرقة البضائع والملابس

(للبيع)

- في السعودية

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت الذكية - في السعودية

طابعة الكروت الذكية

(للبيع)

- في السعودية

اسهل طريقة لطبع الكروت وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual S.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/11/2020
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