شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة

تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293