شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة

(للبيع)
|تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079016
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
100 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
900 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل