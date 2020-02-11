شاشات عرض الكترونيه

شاشات تفاعليه دعائيه تتميز شاشات الاعلانات العملاقه انها اكثر سطوعا من الاعلانات التقلديه وسيلة دعائيه ممتازة تعمل على عرض النصوص والصور والفيديوهات للسلع المروجه شاشات تعمل باللمس بنظام ويندوز او اندرويد تتناسب الاماكن الداخليه نجدها في مراكز التسوق والمطاعم تتميز بسهولة برمجة وتنسيق المحتوى الكتابي وظهور باجمل دعائيه ممتازة فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه ولديناايضا (فروعنا في البحرين)للتواصل /0501194443