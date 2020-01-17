شاشات عرض الكترونية

متوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية تشكيلة متميزة من شاشات العرض الالكترونية المناسبه لأغراض العرض و التفاعل المباشر مع العميل من خلال شاشة تاتش اسكرين ويمكن عرض عليها الفيديوهات والصور في المعارض و المؤتمرات ويوجد لدينا تركيب وصيانة وضمان علي منتجاتنا ولنا فروع في الرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0501194443