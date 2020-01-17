شاشات عرض الكترونية

(للبيع)
|متوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية تشكيلة متميزة من شاشات العرض الالكترونية المناسبه لأغراض العرض و التفاعل المباشر مع العميل من خلال شاشة تاتش اسكرين ويمكن عرض عليها الفيديوهات والصور في المعارض و المؤتمرات ويوجد لدينا تركيب وصيانة وضمان علي منتجاتنا ولنا فروع في الرياض – جدة – قصيم ولنا فروع في البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049307
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5 ريال
4 ريال
5 ريال
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2 ريال
2 ريال
5 ريال
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