شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

(للبيع)
|شاشات العرض الاعلانية التفاعلية هى من الاجهزة الاكثر تطور فى عالم الاجهزة الالكترونية وفى مجال الدعاية والاعلان ونظم المعلومات العالمية يوجد لدينا تشكيلة ممتازة ومتطورة من الشاشات ذات النظم الحديثة فى التشغيل لذلك ينصح بها فى المؤتمرات /الشركات/المستشفيات/الجامعات/المدارس/الفنادق/المطارات ضمان عامين نشحن ونركب ونورد لجميع محافظات المملكة الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط 0564291869 البحرين/المنامه/097333604038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048607
اتصل
2 ريال
2 ريال
5 ريال
اتصل
1 دولار
1 ريال
2 ريال
2 ريال
اتصل
2 ريال
1 دولار
1 دولار
2 ريال
1 دولار