شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

إذا أردت توفير وقتك ومالك وجهدك وانت تتعامل مع الكثير من العملاء فعليك باستخدام شاشات خدمه ذاتية حيث يتم برمجتها بحسب موقع استخدامها فمثلا تستخدم فى المؤتمرات للعرض للزائرين وتستخدم فى الفنادق لعرض خريطه الفندق وبرامجه ومايقدمه من خدمات للنزلاء تستخدم أيضا فى المؤسسات والهيئات كشاشات عرض للخدمات التى توفرها هذه المؤسسات للعميل وتستخدم كشاشات إعلانية لدينا جميع الأحجام بدأ من 32انش (بوصه) لدينا فريق متخصص فى التركيب والبرمجه والصيانه ضمان عامين 0564291869 البحرين/097333604038