شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش - في الشرقية السعودية

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إذا أردت توفير وقتك ومالك وجهدك وانت تتعامل مع الكثير من العملاء فعليك باستخدام شاشات خدمه ذاتية حيث يتم برمجتها بحسب موقع استخدامها فمثلا تستخدم فى المؤتمرات للعرض للزائرين وتستخدم فى الفنادق لعرض خريطه الفندق وبرامجه ومايقدمه من خدمات للنزلاء تستخدم أيضا فى المؤسسات والهيئات كشاشات عرض للخدمات التى توفرها هذه المؤسسات للعميل وتستخدم كشاشات إعلانية لدينا جميع الأحجام بدأ من 32انش (بوصه) لدينا فريق متخصص فى التركيب والبرمجه والصيانه ضمان عامين 0564291869 البحرين/097333604038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الخبر- الخبر
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047292
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الاشخاص

بوابات الاشخاص

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

1/1/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو .
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

1/1/2020
صورة الاعلان: بوبات كشف المعادن

بوبات كشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف المعادن _ ترجع أهميةالبوابات عموما فى زيادة الامان والحد من السرقات وعمليات السطو المس.

1 ريال

1/1/2020
صورة الاعلان: جميع انظمة التحكم ب مواقف السيارات الالكترونية (الكراجات)

جميع انظمة التحكم ب مواقف السيارات الالكترونية (الكراجات)

(للبيع)

يوجد لدينا جميع انظمة وبوابات دخول السيارات الالكترونية المعروفه ب بارير جيت والتى يتم من خلالها ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/1/2020
صورة الاعلان: ميزان الكتروني

ميزان الكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم • ٣٠ كيلو جرام • ١٠٠.
العنوان:

الأقصر - السعودية

1 ريال

1/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات تحت السيارات

كاميرات تحت السيارات

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسي.

5 ريال

1/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزة انذار

اجهزة انذار

(للبيع)

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.

1 ريال

1/1/2020
صورة الاعلان: ورق رول حراري (ورق الكاشير)

ورق رول حراري (ورق الكاشير)

(للبيع)

ورق رول حراري او مايسمى بكر ورق الكاشير لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير لاغنى عنها في مجالات عديده.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

31/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب وتنظيم صفوف الانتظار

اجهزة ترتيب وتنظيم صفوف الانتظار

(للبيع)

من اجل كفاءة اعلى في الاداء وسرعة اكبر فى الانجاز وتسهيلا للتعاملات فى المؤسسات الخدمية ذات الكثاف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

31/12/2019
صورة الاعلان: شاشات دعائيه

شاشات دعائيه

(للبيع)

اهم واحدث طرق الدعايه والاعلان(شاشات دعائيه) وسيلة دعائيه ممتازة تعمل على عرض النصوص والصور والفيديو.

2 ريال

31/12/2019
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)

شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم Interactive digital display screens and contro.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

31/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة انذار

اجهزة انذار

(للبيع)

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4g لاسلكي جهاز إنذار ض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والاشخاص والموظفين بالبصمة والكارت ( ترانستيل ) - هى انظمة تحكم فى الدخول وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

30/12/2019
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحموله

طابعة الفواتير المحموله

(للبيع)

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.

2 ريال

30/12/2019
صورة الاعلان: قارىء الباركود

قارىء الباركود

(للبيع)

_قارىء الباركود العام _usb _يقرا الباركود من مساقة 200 ملم _200 اشعه / الثانية والعديد من المزايا.

1 دولار

30/12/2019
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