شاشات دعايه واعلان

(للبيع)
|شاشات عرض الدعاية والاعلان والمنتجات والعلامات التجارية والعروض . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054278
500 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
550 ريال
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1 ريال
100 ريال
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