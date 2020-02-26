شاشات دعايه واعلان

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تفاصيل الإعلان
شاشات عرض الدعاية والاعلان والمنتجات والعلامات التجارية والعروض . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054278
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تصميم ديكور محلات تجارية - مطاعم- كوفي شوب 3D Max

تصميم ديكور محلات تجارية - مطاعم- كوفي شوب 3D Max

(طلب عمل)

تصميم ديكور محال تجارية كوفي شوب- مطاعم-عصائر-محامص-محلات تمور- محلات البسة-معارض نقدم لكم اجمل الاف.
العنوان:

نجران - السعودية

500 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية

براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية

(للبيع)

براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية رقم العرض هو 29055 برادة لامبيريت مع مبرد كار.

1 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بحالة ممتازة

للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 بحالة ممتازة

(للبيع)

للبيع موديل 2013 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 بحالة ممتازة رقم العرض للسؤال عنه هو 221138 الجير بوك.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

26/2/2020
صورة الاعلان: بوابات امنية لكشف المعادن

بوابات امنية لكشف المعادن

(للبيع)

لدينا أفضل الأسعار على بوابات كشف المعادن المناسبة للهيئات والأجهزة الحكومية والفنادق والأماكن الحسا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: جهاز لتتبع ومراقبة المركبات اعلي تقنيه لاجهزه

جهاز لتتبع ومراقبة المركبات اعلي تقنيه لاجهزه

(للبيع)

الموصفات: -جهاز مراقبة وتتبع بكامرتين امامبه للطريق وخليفه للسائق. -عدسة خارجيةالوان وعدسةداخليةابيض.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود الحراري

طابعة الباركود الحراري

(للبيع)

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل ب.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

26/2/2020
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صورة الاعلان: تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

تصميم الشعارات والهويات التجارية والموشن جرافيك

(فرصة عمل)

ومواقع الكتروني تعريفي بشركتك ادارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي نصمم لك عناصر الهوية كاملة (الشع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: سيف للمحاسبة والمخزون

سيف للمحاسبة والمخزون

(للبيع)

نحن مؤسسة سيد الحاسبات العربيه للبرامج المحاسبية نقدم لكم افضل العروض خصم 40% على سعر البرامج ينتهى .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات

بوابات السيارات

(للبيع)

بوابات اوتماتيكية الكترونية تستخدم لتنظيم دخول وخروج السيارات توفر العديد من المزايا التي تضمن الإنض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

(للبيع)

أمكانيه استخراج تقارير يوميه اسبوعيه وشهريه أمكانيه الربط عالانترنت وربط الفروع يبعضها و تسجيل وقت .

550 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: اجهزة مراقبه السيارات

اجهزة مراقبه السيارات

(للبيع)

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/2/2020
صورة الاعلان: كاميرا اسفل السياره

كاميرا اسفل السياره

(للبيع)

انظمه امنيه متكامله من احدث الاجهزه المعتمدة والمتخصصه في مجال الانظمه الامنيه ومنها كاميرات تفتيش ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي بجده جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي بجده جميع التخصصات

(فرص)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة للمتابع.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

23/2/2020
صورة الاعلان: تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار

تاغات ونزع مغناطيسي وبوابات انذار

(للبيع)

عرض خاص ومميز علي تاغات و بوابات الانذار ويوجد لدينا نازع التاغات ويوجد خدمه مابعد البيع نضمن جميع م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه للدعايه والاعلان

شاشات تفاعليه للدعايه والاعلان

(للبيع)

شاشات دعائية للدعايه والاعلان تسهل علي البائع عرض جميع منتجاته عن طريق هذه الشاشه ولها جاذبيه لاقناع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
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