(للبيع)
|اهم واحدث طرق الدعايه والاعلان(شاشات دعائيه) وسيلة دعائيه ممتازة تعمل على عرض النصوص والصور والفيديوهات للسلع المروجه شاشات تعمل باللمس بنظام ويندوز او اندرويد تتناسب الاماكن الداخليه نجدها في مراكز التسوق والمطاعم تتميز بسهولة برمجة وتنسيق المحتوى الكتابي وظهور باجمل الالوان وسهولة تغيير مايتم عرضه والتحكم فيها عن بعد موفرة للطاقه تستخدم في مجال الدعايه والاعلان ومجال الترفيه وفي المطاعم والنوادي يوجد لدينا خدمة التركيب والصيانة ونضمن لكم خدمة ما بعد البيع نضمن منتجاتنا للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050520
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3 ريال
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4 ريال
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3 ريال
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