(للبيع)
|اهم واحدث طرق الدعايه والاعلان(شاشات دعائيه) وسيلة دعائيه ممتازة تعمل على عرض النصوص والصور والفيديوهات للسلع المروجه شاشات تعمل باللمس بنظام ويندوز او اندرويد تتناسب الاماكن الداخليه نجدها في مراكز التسوق والمطاعم تتميز بسهولة برمجة وتنسيق المحتوى الكتابي وظهور باجمل الالوان وسهولة تغيير مايتم عرضه والتحكم فيها عن بعد موفرة للطاقه تستخدم في مجال الدعايه والاعلان ومجال الترفيه وفي المطاعم والنوادي فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه للتواصل /0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047171
2 ريال
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1 دولار
2 ريال
2 ريال
1 دولار
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