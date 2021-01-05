شاشات دعائية تفاعلية

عرض خاص على جميع شاشات تفاعلية بانواعها تعمل بلمس او بدون وبجميع المقاسات متوفر شاشات تفاعلية تعمل بنظام اندرويد او ويندوز او تعمل بدون نظام مع جهاز تشغيل بأمكانيات حديثة تصلح للإغراض التالية : (المؤتمرات - المعارض - الأفتتاحات - عرض الأنشطة داخل مؤسستك للعملاء - المؤساسات التعليمة -الدعاية والأعلان - عرض المواقع الألكترونية علي الزوار- امكانية وضعها داخل منضدة لكي تصبح منضدة تفاعلية داخل المطاعم للقيام بطلب الوجبات الطعام المختلفة او تسلية الزوار علي الأنترنت)