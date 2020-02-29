شاشات دعائية الكترونية

(للبيع)
|إذا كنت تبحث عن أفضل اسعاروماركات الشاشات التفاعلية والدعائية نوفر لك تشكيلة ممتازة ومتنوعة من الشاشات التي تتميز بسهولة تغير ما يتم عرضه وسهولة البرمجة والتحكم فيها عن بعد ويوجد لدينا خدمة التركيب والصيانة وخدمة ما بعد البيع ونضمن منتجاتنا وتوصيل لجميع انحاء المملكة فروعنا (الرياض- جدة- خميس مشيط -القصيم- الخبر) ولنا فروع في البحرين للتواصل واتساب / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|966501194443
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|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054630
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5 دولار
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5 دولار
8 ريال
5 ريال
8 ريال
2 ريال