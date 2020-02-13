شاشات دعئية تفاعلية متعددة الأغراض

لدينا شاشات عرض تفاعلية متعددة الأغراض والإستخدامات باللمس _ وبدون أندرويد _ وويندوز طولية _ عرضية والعديد من المقاسات والأخجام تبدأ من 32 بوصة تصلح للعديد من المنشآت والفاعليات الفنادق المولات المعرض المدارس والجامعات وفاعليات الأنشطة الثقافية والإجتماعية راسلنا ت / 966501777079 واتس