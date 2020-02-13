شاشات دعئية تفاعلية متعددة الأغراض

(للبيع)
|لدينا شاشات عرض تفاعلية متعددة الأغراض والإستخدامات باللمس _ وبدون أندرويد _ وويندوز طولية _ عرضية والعديد من المقاسات والأخجام تبدأ من 32 بوصة تصلح للعديد من المنشآت والفاعليات الفنادق المولات المعرض المدارس والجامعات وفاعليات الأنشطة الثقافية والإجتماعية راسلنا ت / 966501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|966501777079
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053385
5 دولار
5 دولار
5 دولار
1 ريال
5 دولار
5 دولار
5 دولار
اتصل
5 دولار
5 دولار
اتصل
6 ريال
5 دولار
6 ريال
5 دولار