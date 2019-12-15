شاشات تفاعليه للدعايه والاعلان

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه للدعايه والاعلان - في الرياض السعودية

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شاشات دعائية للدعايه والاعلان تسهل علي البائع عرض جميع منتجاته عن طريق هذه الشاشه ولها جاذبيه لاقناع العميل بالمنتج بطريقه عرضه بصوره افضل أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تاتش وبدون تاتش ولها القدرة علي الاتصال المباشر بشبكة الانترنت ولها مداخل يو أس بي يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانةفروعنا بالممكلة العربية السعوديةبالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين ونشحن الى جميع المحافظات والبلدان 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ghadeer
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053902
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تقدم شركة رحاب التنمية عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +ب.
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صورة الاعلان: شاشات الكترونيه دعائيه - في الرياض السعودية

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شاشات دعائية _شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تات.
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1 ريال

14/12/2019
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