شاشات تفاعليه

(للبيع)
|الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكن الاتصال المباشر بشبكة الانترنت بها مداخل USB تاتش او بدون تاتش تعمل بنظام اندرويد او ويندوز بضمان وخدمة التركيب والصيانه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل/33604037
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|33604037
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|العنوان:
|الرفاع- الرفاع
المحافظة الجنوبية - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050604
550 دينار
2 دينار
2 دينار
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1 دينار