شاشات تفاعليه

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البحرين (المحافظة الجنوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه - في المحافظة الجنوبية البحرين

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الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكن الاتصال المباشر بشبكة الانترنت بها مداخل USB تاتش او بدون تاتش تعمل بنظام اندرويد او ويندوز بضمان وخدمة التركيب والصيانه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل/33604037
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 33604037

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرفاع- الرفاع
المحافظة الجنوبية -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050604
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تأسيس شركات

تأسيس شركات

(للاستثمار)

الوايلي للخدمات ودعم الأعمال ١) نقوم بتأسيس كافة أنواع الشركات والمؤسسات . ٢) فتح أفرع.
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(للبيع)

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2 دينار

21/1/2020
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تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

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تأسيس شركات لجميع الجنسيات اصدار السجلات بكافة أنواعها كما نوفر لعملائنا مكاتب تدقيق حسابات معتمدة و.
العنوان:

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10/1/2020
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5/1/2020
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الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء

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17/12/2019
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صورة الاعلان: تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

(فرص)

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7/12/2019
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