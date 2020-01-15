شاشات تفاعليه

(للبيع)
|الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكنها الاتصال المباشر بشبكة الانترنت بها مداخل USB تاتش او بدون تاتش تعمل بنظام اندرويد او ويندوزمع ضمان عامان وخدمة التركيب والصيانه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|القصيم- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049464
2 ريال