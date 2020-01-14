شاشات تفاعليه

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تفاصيل الإعلان
شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تاتش وبدون تاتش ولها القدرة علي الاتصال المباشر بشبكة الانترنت ولها مداخل يو أس بي / موبايل للتواصل/0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048913
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12/1/2020
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11/1/2020
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11/1/2020
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10/1/2020
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10/1/2020
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ميزان الباركود الالكتروني

(للبيع)

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10/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم - في الرياض السعودية

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8/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود - في الرياض السعودية

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6/1/2020
صورة الاعلان: اعمده امنيه هيدروليكيه - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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2 ريال

2/1/2020
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1/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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31/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة ترتيب وتنظيم صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 دولار

31/12/2019
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