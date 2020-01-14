شاشات تفاعليه

(للبيع)
|شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تاتش وبدون تاتش ولها القدرة علي الاتصال المباشر بشبكة الانترنت ولها مداخل يو أس بي / موبايل للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048913
4 ريال
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2 ريال
2 ريال
5 ريال
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