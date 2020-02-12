شاشات تفاعليه دعائيه

(للبيع)
|شاشات دعائية _شاشة دعائية أحجام الشاشات 32. 42. 55. 65 بوصة تعمل بنظام اندرويد أو ويندوز تاتش وبدون تاتش ولها القدرة علي الاتصال المباشر بشبكة الانترنت ولها مداخل يو أس بي / موبايل 0501777079 +. فروعنا بالمملكه العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة -خميس مشيط للتواصل عبر الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ghadeer
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052498
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
5 ريال
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1 ريال
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3 ريال