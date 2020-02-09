شاشات تفاعليه دعائيه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات تفاعليه دعائيه - في السعودية

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الان تستطيع شراء نوعيه جيده من الشاشات التفاعليه بافضل الاسعار شاشات تبدأمن32بوصه الى75بوصه يمكن الاتصال المباشر بشبكة الانترنت بها مداخل USB تاتش او بدون تاتش تعمل بنظام اندرويد او ويندوز بضمان وخدمة التركيب والصيانه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فرعنا في البحرين) للتواصل/0501113082 للتواصل واتساب/اضغط هنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052082
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تاريخ الإعلان
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8/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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6/2/2020
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6/2/2020
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6/2/2020
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5/2/2020
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5/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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