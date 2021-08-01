شاشات تفاعلية باحدث الاسعار

(للبيع)
|شاشات العرض الالكترونية نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل. حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها. وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها. لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم،خميس مشيط، ولنا فروع في البحرين.للتواصل جوال أو واتساب: 0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|esraa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101489
1,000 ريال
3,250 ريال
1,000 ريال
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