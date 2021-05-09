(للبيع)
|لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذكي وكذلك لكل العروض التفاعلية القائمة على المشاركة والتفاعل سواء في المؤسسات التعليمية أو في المعرض الفنيه أو جميع الانشطة الخاصة بعملية العروض التفاعلية وبوجود اكثر من حجم لشاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch و كذلك نمط الشاشة ( طولية_ عرضية ) مما يتيح سعة الأختيار وفقا للنشاط التفاعلي ggj,hwg 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093760
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال