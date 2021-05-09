شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch - في الرياض السعودية

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لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذكي وكذلك لكل العروض التفاعلية القائمة على المشاركة والتفاعل سواء في المؤسسات التعليمية أو في المعرض الفنيه أو جميع الانشطة الخاصة بعملية العروض التفاعلية وبوجود اكثر من حجم لشاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch و كذلك نمط الشاشة ( طولية_ عرضية ) مما يتيح سعة الأختيار وفقا للنشاط التفاعلي ggj,hwg 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093760
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