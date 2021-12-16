شاشات العروض التفاعلية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية - في الرياض السعودية

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ما هي شاشات العروض التفاعلية ؟ شاشات العروض التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون , وذلك من أجل عرض أي مادة علمية أو أي مادة دعائية إعلانية أو حتى لعرض مادة ذات خاصية تفاعلية . ما هي مواصفات ومميزات شاشات العروض التفاعلية ؟ تعدد الأحجام : إذ أن الشاشات التفاعلية تبدأ من 43 بوصة و55 بوصة وحتى 75 بوصة تعدد الأشكال : 1 _ شاشات عروض تفاعلية طولية 2 _ شاشات عروض تفاعلية عرضية نظام التشغيل : تتميزه الشاشات انها تعمل بكلا نظامي التشغيل نظام الويندوز ونظام الأندرويد للتواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116215
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