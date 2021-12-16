ما هي شاشات العروض التفاعلية ؟ شاشات العروض التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون , وذلك من أجل عرض أي مادة علمية أو أي مادة دعائية إعلانية أو حتى لعرض مادة ذات خاصية تفاعلية . ما هي مواصفات ومميزات شاشات العروض التفاعلية ؟ تعدد الأحجام : إذ أن الشاشات التفاعلية تبدأ من 43 بوصة و55 بوصة وحتى 75 بوصة تعدد الأشكال : 1 _ شاشات عروض تفاعلية طولية 2 _ شاشات عروض تفاعلية عرضية نظام التشغيل : تتميزه الشاشات انها تعمل بكلا نظامي التشغيل نظام الويندوز ونظام الأندرويد للتواصل 0558860700