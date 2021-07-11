شاشات العروض التفاعلية الدعائية

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذكي وكذلك لكل العروض التفاعلية القائمة على المشاركة والتفاعل سواء في المؤسسات التعليمية أو في المعرض الفنيه أو جميع الانشطة الخاصة بعملية العروض التفاعلية وبوجود اكثر من حجم لشاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch و كذلك نمط الشاشة ( طولية_ عرضية ) مما يتيح سعة الأختيار وفقا للنشاط التفاعلي للتواصل 0558860700