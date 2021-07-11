شاشات العروض التفاعلية الدعائية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية الدعائية - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذكي وكذلك لكل العروض التفاعلية القائمة على المشاركة والتفاعل سواء في المؤسسات التعليمية أو في المعرض الفنيه أو جميع الانشطة الخاصة بعملية العروض التفاعلية وبوجود اكثر من حجم لشاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch و كذلك نمط الشاشة ( طولية_ عرضية ) مما يتيح سعة الأختيار وفقا للنشاط التفاعلي للتواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099713
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة - في الرياض السعودية

بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2021
صورة الاعلان: المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات - في الرياض السعودية

المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا ومرايا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات ومرايا الكشف اسفل السيارة تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن الألكترونية - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن الألكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/7/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الاشخاص والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/7/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch - في الرياض السعودية

شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/6/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد بمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة - في الرياض السعودية

أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/6/2021
صورة الاعلان: بوابات منع سرقة المتاجر - في الرياض السعودية

بوابات منع سرقة المتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لدينا أفضل أنواع البوابات والتاغات لمنع سرقة الملابس سهلة الاداء تقوم بالكشف عن السرقه على بعد 2 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2021
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات BARRIER - في الرياض السعودية

بوابات مواقف السيارات BARRIER

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة ترتيب صفوف الأنتظار - في الرياض السعودية

أجهزة ترتيب صفوف الأنتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/6/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأشخاص والموظفين - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأشخاص والموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الانتظار وترتيب الادوار - في الرياض السعودية

أجهزة صفوف الانتظار وترتيب الادوار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

14/6/2021
صورة الاعلان: ماكينة طباعة الكروت البلاستيكية - في الرياض السعودية

ماكينة طباعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager