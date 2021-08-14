شاشات العرض للأنشطة التفاعلية

شاشات العروض التفاعلية هي شاشات الكترونية تقوم على امكانيات العرض للأنشطة التفاعلية وذلك عن طريق توصيلها ب usb او من خلال أتصالها بشبكة الأنترنت بشكل مباشر تتواحد لدينا شاشات العرض التفاعليه الطوليه وكذلك العرضية بحسب ما يطلبه العميل ووفقا للنشاط المطلوب شاشات العرض التفاعليه تعمل بنظام الويندوز أو الأـندرويد توجد أحجام مختلفة من الشاشات تبدأ من 43 بوصه وحتى 80 بوصة للتواصل واتس 0558860700