شاشات العرض للأنشطة التفاعلية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض للأنشطة التفاعلية - في السعودية

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شاشات العروض التفاعلية هي شاشات الكترونية تقوم على امكانيات العرض للأنشطة التفاعلية وذلك عن طريق توصيلها ب usb او من خلال أتصالها بشبكة الأنترنت بشكل مباشر تتواحد لدينا شاشات العرض التفاعليه الطوليه وكذلك العرضية بحسب ما يطلبه العميل ووفقا للنشاط المطلوب شاشات العرض التفاعليه تعمل بنظام الويندوز أو الأـندرويد توجد أحجام مختلفة من الشاشات تبدأ من 43 بوصه وحتى 80 بوصة للتواصل واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الجيزة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102693
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2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها - في السعودية

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العنوان:

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2/8/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء - في السعودية

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(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

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2/8/2021
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