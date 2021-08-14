شاشات العرض للأنشطة التفاعلية

(للبيع)
|شاشات العروض التفاعلية هي شاشات الكترونية تقوم على امكانيات العرض للأنشطة التفاعلية وذلك عن طريق توصيلها ب usb او من خلال أتصالها بشبكة الأنترنت بشكل مباشر تتواحد لدينا شاشات العرض التفاعليه الطوليه وكذلك العرضية بحسب ما يطلبه العميل ووفقا للنشاط المطلوب شاشات العرض التفاعليه تعمل بنظام الويندوز أو الأـندرويد توجد أحجام مختلفة من الشاشات تبدأ من 43 بوصه وحتى 80 بوصة للتواصل واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الجيزة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102693
1 ريال
1 ريال
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4,000 ريال
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3,450 ريال
1 ريال
1,380 ريال
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