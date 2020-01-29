شاشات العرض الذكية

(للبيع)
|حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسهل اعمالك وعروضاتك التفاعلية تضيف لمسه من الفخامة والجمال لعروضاتك المختلفه تتصل بشبكة الانترنت تاتش ابو بدون بها مخرج usb لعرض المادة التى تحددها لدينا العديد من الاحجام والتصميمات المختلفه لتلبية مختلف الاحتياجات والانشطة من 43 بوصة وحتى 65 بوصة للتواصل ت / 0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|القصيم- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050892
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8 ريال
5 ريال
8 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال
2 ريال