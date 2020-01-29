شاشات العرض الذكية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض الذكية - في القصيم السعودية

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حان الوقت كي تلتحق بعصر التكنولوجيا شاشت تفاعليه ذكية وجذابه للمعارض والفنادق والانشطة التفاعليه تسهل اعمالك وعروضاتك التفاعلية تضيف لمسه من الفخامة والجمال لعروضاتك المختلفه تتصل بشبكة الانترنت تاتش ابو بدون بها مخرج usb لعرض المادة التى تحددها لدينا العديد من الاحجام والتصميمات المختلفه لتلبية مختلف الاحتياجات والانشطة من 43 بوصة وحتى 65 بوصة للتواصل ت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050892
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اتصل

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25/1/2020
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24/1/2020
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15/1/2020
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