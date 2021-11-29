شاشات العرض التفاعلي الحديثة

(للبيع)
|ما هي الشاشات التفاعلية ؟ الشاشات التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون , وذلك من أجل عرض أي مادة علمية أو أي مادة دعائية إعلانية أو حتى لعرض مادة ذات خاصية تفاعلية . ما هي مواصفات ومميزات الشاشات التفاعلية ؟ تعدد الأحجام : إذ أن الشاشات التفاعلية تبدأ من 43 بوصة و55 بوصة وحتى 75 بوصة تعدد الأشكال : إذ أن الشاشات التفاعلية نوعين : 1 _ شاشات تفاعلية طولية 2 _ شاشات تفاعلية عرضية التواصل ت/واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113775
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