شاشات العرض التفاعلي الحديثة

ما هي الشاشات التفاعلية ؟ الشاشات التفاعلية هي شاشات عرض طولية وعرضية تعمل باللمس أو بدون , وذلك من أجل عرض أي مادة علمية أو أي مادة دعائية إعلانية أو حتى لعرض مادة ذات خاصية تفاعلية . ما هي مواصفات ومميزات الشاشات التفاعلية ؟ تعدد الأحجام : إذ أن الشاشات التفاعلية تبدأ من 43 بوصة و55 بوصة وحتى 75 بوصة تعدد الأشكال : إذ أن الشاشات التفاعلية نوعين : 1 _ شاشات تفاعلية طولية 2 _ شاشات تفاعلية عرضية التواصل ت/واتس 0558860700