شاشات العرض التفاعليه الدعائية الرقمية وانظمة التحكم

(للبيع)
|Interactive digital display screens and control systems شاشات تفاعلية تعمل بلمس مع جهاز تشغيل بأمكانيات حديثة تصلح للإغراض التالية - المؤتمرات - المعارض - الأفتتاحات - المولات - السوبر ماكت الكبيره - الفنادق - المراكز التجارية - الشركات الخاصة - الجهات الحكومية - عرض الأنشطة داخل مؤسستك للعملاء - المؤساسات التعليمة -الدعاية والأعلان - الشرح التلفيزوني والعديد من الاغراض الاخرى للتواصل واتساب 01090554986
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048172
1 دولار
5 دولار
1 دولار
1 دولار
5 دولار
1 دولار
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1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار