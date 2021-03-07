شاشات العرض التفاعلية المتطورة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة - في الرياض السعودية

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من خلال التفاعل المباشر لارضاء عملائك باشكال مختلفة واحجام متنوعة نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo mahmod
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086411
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صورة الاعلان: أحدث شاشات العروض التفاعلية - في الرياض السعودية

أحدث شاشات العروض التفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات التفاعل الالكترونى تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الخديثة اذا انها تقوم بعرض.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/3/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار - في الرياض السعودية

أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/3/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر - في الرياض السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: أكسس كنترول مع بصمة الوجه - في الرياض السعودية

أكسس كنترول مع بصمة الوجه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/2/2021
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صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الأفراد بالكارت والبصمة تعتبر بوابات الدوار نظامًا أنيقًا للتحكم في الدخول مصممًا لحجم حركة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مناداة المطاعم والكافيهات اللاسلكي جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مصدات وحواجز السيارات المتنوعة - في الرياض السعودية

مصدات وحواجز السيارات المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية حيث أنها عملية ومنظم وتعت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/2/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقفال وموفرات كهربائية وكوالين الكترونية تقنية الجيل الثالث للفاندق والشقق المفروشة قفل باب الكترونى.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز البيجر هو حل دقيق للتواصل المباشر مع النادل لتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات . ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة - في الرياض السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم هذا العرض الخاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/2/2021
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