شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)
|من خلال التفاعل المباشر لارضاء عملائك باشكال مختلفة واحجام متنوعة نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086411
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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