شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة - في الرياض السعودية

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من خلال التفاعل المباشر لارضاء عملائك باشكال مختلفة واحجام متنوعة نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة تاتش، ويمكن التحكم فيها من بعد، وعرض الفيديوهات والصور عليها، وتمتاز بسهولة تغيير المعروض عليها، لدينا خدمات التركيب والصيانة، وفروعنا في الرياض،جدة،قصيم، ولنا فروع في البحرين.للتواصل واتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083225
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صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لا تدع العرض يفوتك خصم خاص علي الشاشات الدعائية تشكيلة ممتميزة من الشاشات التفاعلية تعمل بنظام او ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة - في الرياض السعودية

شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
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