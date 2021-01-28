شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)
|شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوهات والصور والانيميشن في المعارض والمؤتمرات والهيئات والوزارات واستخدامات الشرح والتعليم سهولة الإستخدام •انخفاض استهلاك الطاقة •انخفاض تكاليف الصيانة •سهلة التركيب ويمكن تأمين استخدامها بكلمة مرور •تدعم WIFI و LAN يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081941
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