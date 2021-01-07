شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لا تدع العرض يفوتك خصم خاص علي الشاشات الدعائية تشكيلة ممتميزة من الشاشات التفاعلية تعمل بنظام او بدون شاشات بمقاسات مختلفة تعمل باللمس او بدون امكانية وضعها داخل منضدة لكي تصبح منضدة تفاعلية داخل المطاعم للقيام بطلب الوجبات الطعام المختلفة او تسلية الزوار علي الأنترنت لحين تنفيذ طلبهم داخل المطبخ - أمكانية وضعها في محلك او شركتك لعرض منجاتك وتصفح موقعك الإلكتروني بسهولة - تصلح لمولات والمجمعات التجارية والطبية والهيئات والمعارض والوزارات والفنادق والشركات الخاصة ضمان لمدة عامين ويوجد لدينا قسم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080539
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صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة - في الرياض السعودية

شاشات عرض تفاعلية للاستخدامات المتعددة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
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