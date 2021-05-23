شاشات العرض التفاعلية الديجيتال

شاشات العروض التفاعلية تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الحديثة اذا انها تقوم بعرض الماده المختاره عن طريق usb يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الاغراض الشاشات تعمل بنظام الأندرويد أو الويندوز يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد طولية وعرضية ويمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) بسهولة تصلح شاشات العرض التفاعليه للاستخدام الفنادق لعرض ماده دعائية المراكز التعليميه والجامعات المعارض والمولات الكبيره الخ للتواصل ت/واتس 0558860700