شاشات العرض التفاعلية الديجيتال

(للبيع)
|شاشات العروض التفاعلية تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الحديثة اذا انها تقوم بعرض الماده المختاره عن طريق usb يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الاغراض الشاشات تعمل بنظام الأندرويد أو الويندوز يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد طولية وعرضية ويمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) بسهولة تصلح شاشات العرض التفاعليه للاستخدام الفنادق لعرض ماده دعائية المراكز التعليميه والجامعات المعارض والمولات الكبيره الخ للتواصل ت/واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094822
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال