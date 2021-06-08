شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

شاشات عرض تفاعلية باللمس للإستخدامات المتعددة شاشات العرض التفاعلية هي شاشات تستخدم في عرض الفيديوهات والصور والانيميشن في المعارض والمؤتمرات والهيئات والوزارات واستخدامات الشرح والتعليم سهولة الإستخدام •انخفاض استهلاك الطاقة •انخفاض تكاليف الصيانة •سهلة التركيب ويمكن تأمين استخدامها بكلمة مرور •تدعم WIFI و LAN يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الواتساب، على رقم: 0598589293