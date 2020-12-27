شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

(للبيع)
|تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة بعرض المادة المختارة عن طريق usb 2- كما يمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) 3- يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الأغراض 4- تعمل الشاشات بنظام الأندرويد أو الويندوز 5- كما يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد ا * تصلح شاشات العرض التفاعلية لاستخدام الفنادق لعرض مادة دعائية * المراكز التعليميه والجامعات , المعارض والمولات الكبيرة . الخ * للطلب والمراسلة ت / زاتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077660
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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