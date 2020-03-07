شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

(للبيع)
|شاشات الخدمة الذاتية الاعلانية الرقمية التفاعلية الدعائية للبيع منها من هو افقى ومنها راسى جميع الاحجام 32/43/55/65 انش مميزات الشاشات: - الشاشات تختلف عن الشاشات العادية التي تباع في اكسترا وجريروساكو من حيث: 1- قوة الاناره والوضوح . 2- مصممة للعمل على مدار اليوم بدون توقف ودون التأثير على جودة الصورة. 3- تتحمل درجة حرارة 40 مئوية داخليا ودرجة 80 بالميه من الرطوبه وعلبه فهي مصممة للأستخدام في المطاعم والاماكن التجارية. 4- تشتغل بالشكل الطولي والعرضي. 5- ضمان عامين . 0564291869
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058818
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال