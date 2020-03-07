شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

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صورة الاعلان: شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة - في الرياض السعودية

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شاشات الخدمة الذاتية الاعلانية الرقمية التفاعلية الدعائية للبيع منها من هو افقى ومنها راسى جميع الاحجام 32/43/55/65 انش مميزات الشاشات: - الشاشات تختلف عن الشاشات العادية التي تباع في اكسترا وجريروساكو من حيث: 1- قوة الاناره والوضوح . 2- مصممة للعمل على مدار اليوم بدون توقف ودون التأثير على جودة الصورة. 3- تتحمل درجة حرارة 40 مئوية داخليا ودرجة 80 بالميه من الرطوبه وعلبه فهي مصممة للأستخدام في المطاعم والاماكن التجارية. 4- تشتغل بالشكل الطولي والعرضي. 5- ضمان عامين . 0564291869
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058818
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزه الكاشير - في الرياض السعودية

اجهزه الكاشير

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- في الرياض السعودية

اجهزه الكاشير لتسهيل عمليه البيع والشراء ولتبقى ادارة المتجر على اطلاع دوما بحركة البيع وحالة المتجر.
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7/3/2020
صورة الاعلان: بوابات التحكم للسيارات - في الرياض السعودية

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7/3/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونية - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونية

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كن مطمئن وأنت بمنزلك أو بالخارج نوفر لكم أحدث انواع الأقفال الإلكترونية بتقنيات حديثة وأمنة وموفرات .
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7/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة تفتيش الشنط - في الرياض السعودية

اجهزة تفتيش الشنط

(للبيع)

- في الرياض السعودية

إذا كنت تبحث عن الأمان والحماية لمؤسستك وشركتك وتأمينها عليك شراء منتجنا وهو أجهزة تفتيش الحقائب للك.
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الرياض - السعودية

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5/3/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/3/2020
صورة الاعلان: مصدات امنيه - في الرياض السعودية

مصدات امنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بادر الان بحماية منشاتك من تصادم المركبات متوفر لدينا المصدات الهيدروليكية والشوكيه والتركيب على اعل.
العنوان:

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5/3/2020
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صورة الاعلان: اجهزة ترتيب العملاء - في الرياض السعودية

اجهزة ترتيب العملاء

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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3/3/2020
صورة الاعلان: اقفال الفنادق والكوالين - في الرياض السعودية

اقفال الفنادق والكوالين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: أجهزة مناداة المطاعم - في الرياض السعودية

أجهزة مناداة المطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العمل ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: اجهزه صفوف الانتظار - في الرياض السعودية

اجهزه صفوف الانتظار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/3/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل - في الرياض السعودية

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز خدمة العملاء في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/2/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد الالكترونيه - في الرياض السعودية

بوابات افراد الالكترونيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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29/2/2020
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بوابات السيارات

(للبيع)

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العنوان:

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1 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين الكترونيه للفنادق والشركات والمكاتب - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين الكترونيه للفنادق والشركات والمكاتب

(للبيع)

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متوفر لدينا الاقفال الالكترونيه بكافة انواعها(كروت,ارقام سريه,بصمة)و موفر الطاقه الكهربائيه EES وجها.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الاكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الاكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/2/2020
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