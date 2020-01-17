شاشاة كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع

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صورة الاعلان: شاشاة كاشير + طابعة فواتير + برنامج نقاط البيع - في السعودية

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تقدم شركة رحاب التنمية عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص بالمطاعم المميزات البرنامج يعمل باللغتين العربى والإنجليزى البرنامج يحتوى على بيانات العملاء والأصناف وفواتير المبيعات البرنامج يحتوى على كمية كبيرة من التقارير المجمعة والمفصلة كما تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج للاستعلام وطلب المنتج للتواصل ت/ 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049287
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13/1/2020
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12/1/2020
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12/1/2020
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11/1/2020
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8/1/2020
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8/1/2020
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4/1/2020
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