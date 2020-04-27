شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (جازان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع - في جازان السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع بحالة ممتازة وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 موديل : 2015 رقم العرض للسؤال عنه : 522156 الجير بوكس :ثنائي ( عايدي - اتوماتيك ) هواء امامي هواء خلفي عداد المشي : 862412 كم " نتشرف بتواصلكم معنا دائما ونرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم خلال وقت قصير . رقم واتس اب 0509313043 " #شاحنة_مرسيدس #معرض_جدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 7/5/2020
رقم الإعلان: 2059042
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006 - في جازان السعودية

برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

(للبيع)

- في جازان السعودية

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 414068 برادة شيمتز مع مب.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

27/4/2020
صورة الاعلان: للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة . شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في جازان السعودية

للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة . شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

- في جازان السعودية

للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة . شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2012 رقم العرض هو 221122 الج.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

20/2/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4 - في جازان السعودية

للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

- في جازان السعودية

للبيع بسعر ممتاز شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845mp4 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

9/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager