شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 للبيع

(للبيع)
|للبيع بحالة ممتازة وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية شاحنه مرسيدس اكتروس (2*6) mp4 شاسيه 2542 موديل : 2015 رقم العرض للسؤال عنه : 522156 الجير بوكس :ثنائي ( عايدي - اتوماتيك ) هواء امامي هواء خلفي عداد المشي : 862412 كم " نتشرف بتواصلكم معنا دائما ونرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم خلال وقت قصير . رقم واتس اب 0509313043 " #شاحنة_مرسيدس #معرض_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059042
1 ريال
1 ريال
1 ريال