شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 429155 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2015 الجير بوكس :ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 524475 كم مكيف " نتشرف بتواصلكم معنا ونرجو التواصل هاتفيا اوالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059206
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال