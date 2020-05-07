شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 429155 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2015 الجير بوكس :ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 524475 كم مكيف " نتشرف بتواصلكم معنا ونرجو التواصل هاتفيا اوالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا