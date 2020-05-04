السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 425118 شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 ميجا موديل : 2011 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 780000 كم مكيف " نتشرف بتواصلكم معنا و نرجو الاتصال هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال وواتس اب 0509313043 " #شاحنة_مرسيدس