(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض ( رقم العرض للسؤال عنه 425118 شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 ميجا موديل : 2011 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 780000 كم مكيف " نتشرف بتواصلكم معنا و نرجو الاتصال هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال وواتس اب 0509313043 " #شاحنة_مرسيدس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059208
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال