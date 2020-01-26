شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011

للسعر وأي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض شاحنه مرسيدس اكتروس 1844ميجاmp3 موديل : 2011 رقم العرض للسؤال عنه 326111 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 534000 كم مكيف #مرسيدس_اكتروس