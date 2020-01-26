شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011 - في الرياض السعودية

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للسعر وأي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض شاحنه مرسيدس اكتروس 1844ميجاmp3 موديل : 2011 رقم العرض للسؤال عنه 326111 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 534000 كم مكيف #مرسيدس_اكتروس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056674
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