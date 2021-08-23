شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استيراد حسب الطلب

(للبيع)
|رقم الشاحنه: 727158 شاحنه مرسيدس اكتروس 1842 mp4 موديل : 2015 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي 851000كم مكيـف السعر : مناسب مهم إرسال رقم العرض المسجل أعلاه للتواصل اتصال أو واتس على الرقم : 0546835284
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو عبدالله
|التليفون:
|0546835284
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|العنوان:
|شارع الملك خالد- حدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103192
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