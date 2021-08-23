شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استيراد حسب الطلب

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استيراد حسب الطلب - في مكة السعودية

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رقم الشاحنه: 727158 شاحنه مرسيدس اكتروس 1842 mp4 موديل : 2015 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي 851000كم مكيـف السعر : مناسب مهم إرسال رقم العرض المسجل أعلاه للتواصل اتصال أو واتس على الرقم : 0546835284
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو عبدالله
التليفون: 0546835284

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العنوان: شارع الملك خالد- حدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103192
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