(للبيع)
|شاحنة مرسيدس اكتروس بحالة أصلية ونظيفة للبيع بجدة رقم العرض هو 523148 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2014 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 689500 كم مكيف للسعر نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم . رقم جوال / واتس اب 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059957
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال