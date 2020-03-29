(للبيع)
|شاحنات مرسيدس اكتروس للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه : 221120 للبيع بسعر مناسب شاحنة مرسيدس اكتروس 1842 mp4 موديل : 2012 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 745000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #شاحنة_مرسيدس #اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057206
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال